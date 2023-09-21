– Що скажу про матч Шахтаря проти Порту в Лізі чемпіонів? Хлопці в Шахтарі молоді, Порту зараз просто сильніший. Скажу чесно, мені подобаються гравці донецької команди.

– Але при Йовічевічу теж грала молодь, але при цьому показувала результат, а при ван Леувені навіть у чемпіонаті України перемоги даються натужно.

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– Відбулася зміна тренера і хлопцям треба звикнути до нових вимог. Нічого страшного не сталося, це життя. Давайте почекаємо. Я проти того, щоб критикувати футболістів. Повірте, вони завжди роблять усе можливе. Так, Шахтар програв Порту, 1:3, таке буває.

– Багато вболівальників у коментарях вимагають звільнити ван Леувена та повернути Йовічевіча. Що ви думаєте з цього приводу?

– Хто я такий, щоб критикувати ван Леувена? Шахтар має президента, у якого є бачення того, що ван Леувен допоможе команді. Я можу критикувати лише за відсутність бажання, але такого у Шахтарі не помічав. Усі старалися. На цей момент реалії українського футболу впираються у майстерність.

– Хто вам зараз імпонує із гравців Шахтаря?

– Жора Судаков, Саня Зубков, Діма Різник – хороші футболісти. Шахтар має багато талановитої молоді. Той-таки Келсі непогано зіграв проти Порту, міг і другий м'яч покласти, забий він у підкаті. Тоді матч міг скластися інакше.

– За що Шахтар боротиметься в УПЛ та Лізі чемпіонів цього сезону?

– За Лігу чемпіонів важко сказати, а в Україні, звичайно, за чемпіонство. У багатьох українських клубах зараз є проблеми, і в нас, у Дніпрі-1, є свої нюанси. Це реалії нашого сьогодення. Не забувайте, що у нас триває війна з під**ами, і в цей час важко утримувати футбол на високому рівні.

Сьогодні треба більше довіряти молодим українцям та давати їм грати. Взагалі, було б чудово піти шляхом Хорватії. Вони постійно продають своїх гравців у сильні чемпіонати. У нас зараз є така можливість – повністю вибрати цей шлях, – цитує Селезньова Sport Express.

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