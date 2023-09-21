– Что скажу о матче Шахтера против Порту в Лиге чемпионов? Ребята в Шахтере молодые, Порту сейчас просто сильнее. Скажу честно, мне нравятся игроки донецкой команды.

– Но при Йовичевиче тоже играла молодежь, но при этом показывала результат, а при ван Леувене даже в чемпионате Украины победы даются натужно.

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– Произошла смена тренера и ребятам нужно привыкнуть к новым требованиям. Ничего страшного не произошло, это жизнь. Давайте подождем. Я против того, чтобы критиковать футболистов. Поверьте, они делают все возможное. Да, Шахтер проиграл Порту, 1:3, такое бывает.

– Многие болельщики в комментариях требуют уволить ван Леувена и вернуть Йовичевича. Что вы думаете по этому поводу?

– Кто я такой, чтобы критиковать ван Леувена? У Шахтера есть президент, у которого есть видение того, что ван Леувен поможет команде. Я могу критиковать только за отсутствие желания, но такого в Шахтере не замечал. Все старались. В данный момент реалии украинского футбола упираются в мастерство.

– Кто вам сейчас импонирует из игроков Шахтера?

– Жора Судаков, Саня Зубков, Дима Ризнык – хорошие футболисты. У Шахтера много талантливой молодежи. Келси неплохо сыграл против Порту, мог и второй мяч положить, забей он в подкате. Тогда матч мог сложиться по-другому.

– За что Шахтер будет бороться в УПЛ и Лиге чемпионов этого сезона?

– За Лигу чемпионов сложно сказать, а в Украине, конечно, за чемпионство. Во многих украинских клубах сейчас есть проблемы, и у нас, у Днепра-1, есть свои нюансы. Это реалии нашего настоящего. Не забывайте, что у нас идет война с пид**ами, и в это время трудно удерживать футбол на высоком уровне.

Сегодня нужно больше доверять молодым украинцам и давать им играть. Вообще, было бы здорово пойти по пути Хорватии. Они постоянно продают своих игроков в сильнейшие чемпионаты. У нас сейчас есть такая возможность – полностью выбрать этот путь, – цитирует Селезнева Sport Express.

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