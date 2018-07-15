Хто створив Кубок світу ФІФА

Трофей Кубка світу створив італійський скульптор Сільвіо Гаццаніга.

З 1930 по 1970 рр. переможцям чемпіонатів світу вручали Приз Жюля Риме, трофей, який зображав Ніку, давньогрецьку богиню перемоги.

Приз Жюля Риме, колишній трофей Кубка світу

Після тріумфу збірної Бразилії на ЧС-1970, який став третім для бразильців в історії, Приз Жюля Риме назавжди перейшов у володіння південноамериканців.

ФІФА вирішила створити новий трофей, оригінал якого б назавжди залишався у володінні всесвітньої футбольної федерації. З безлічі робіт з усього світу ФІФА обрала ескіз Сільвіо Гаццаніги, 50-річного італійського скульптора з Мілана, креативного директора дизайнерської фірми Bertoni.

Творець Кубка світу ФІФА Сільвіо Гаццаніга

Новий трофей Кубка світу ФІФА являв собою дві людські фігури, які підтримували на руках земну кулю. Висота нового Кубка світу склала 36,5 см, вага – 6,175 кг, діаметр основи – 13 см.

Кожен переможець чемпіонатів світу отримує позолочену копію трофею.

Переможці чемпіонатів світу, починаючи з ЧС-1974, гравіюються на нижній частині Кубка світу. Перший і останній записи – Deutschland, офіційна назва Німеччини, володаря Кубка світу-1974 і ЧС-2014.