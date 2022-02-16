Спортінг Лісабон поступився Манчестер Сіті в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Підопічні Хосепа Гвардіоли фактично зняли питання щодо переможця пари. Лісабонський Спортінг навіть на власному полі не зумів нав'язати боротьбу фавориту. Матч-відповідь запланований на 9 березня, але він уже перетворився на формальність.

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Ще до перерви звітного матчу, все було зрозуміло. Манчестер Сіті забив чотири "сухих" м'ячі. У другому таймі "містяни" відзначилися ще двічі, але один із цих голів скасував VAR. Спортінг не спромігся відповісти бодай одного разу.