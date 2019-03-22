Хорватія – Азербайджан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Хорватії вирвала перемогу в збірної Азербайджану. Дивіться відео забитих голів і найкращих моментів поєдинку.

Євро-2020, кваліфікація

1-й тур, група E

Хорватія – Азербайджан – 2:1

Голи: Барішіч, 44, Крамаріч, 79 – Шейдаєв, 19

Євро-2020, кваліфікація: Хорватія вирвала перемогу над Азербайджаном, Нідерланди розгромили Білорусь

Збірній Хорватії довелось помучитись проти Азербайджану. Гості діяли на контратаках і саме так відкрили рахунок, Шейдаєву вдався неймовірний за траєкторією удар. Проте віце-чемпіони світу підтвердили свій клас, Барішич перед перервою рахунок зрівняв, а наприкінці матчу Крамаріч красивим ударом в дальній кут приніс перемогу балканцям.