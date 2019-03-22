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Хорватія – Азербайджан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

09:53 118 Читать на русском
Хорватія – Азербайджан – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Збірна Хорватії / HNS

 Збірна Хорватії вирвала перемогу в збірної Азербайджану. Дивіться відео забитих голів і найкращих моментів поєдинку.

 

Євро-2020, кваліфікація

1-й тур, група E

Хорватія – Азербайджан – 2:1

Голи: Барішіч, 44, Крамаріч, 79 – Шейдаєв, 19

Євро-2020, кваліфікація: Хорватія вирвала перемогу над Азербайджаном, Нідерланди розгромили Білорусь

Збірній Хорватії довелось помучитись проти Азербайджану. Гості діяли на контратаках і саме так відкрили рахунок, Шейдаєву вдався неймовірний за траєкторією удар. Проте віце-чемпіони світу підтвердили свій клас, Барішич перед перервою рахунок зрівняв, а наприкінці матчу Крамаріч красивим ударом в дальній кут приніс перемогу балканцям.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Хорватія - Азербайджан Хорватія Хорватія Азербайджан Азербайджан Відеоновини
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