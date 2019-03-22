Хорватія – Азербайджан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Євро-2020 — 08:00 15623
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Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020
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Євро-2020, кваліфікація: Хорватія вирвала перемогу над Азербайджаном, Нідерланди розгромили БілорусьЄвро-2020 — 21 бер 2970
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Не Роналду: Зінченко зробив несподіваний вибір найкращого гравця збірної ПортугаліїЗбірна України — 21 бер 3359
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Португалія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 21 бер 3724
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Суперники України, кривдники Динамо і Шахтаря: 10 новоявлених зірок розкрутять трансферний ринок на мільйониЄвро-2020 — 21 бер 3005