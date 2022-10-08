"Вперше я звернувся до психолога після камбеку Барси 6:1 проти ПСЖ. Це дуже вплинуло на мене, є речі, які тебе перевантажують. Вся наша робота розвалилася за 5 хвилин. Це такий великий удар, який ви не можете контролювати.

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Хоча це лише футбол, але він зачіпає інші частини вашої особистості. У мене з'явилися симптоми занепокоєння, холодний піт, паморочилося в голові. Я боявся заснути... Потім я замислився: "Невже у мене проблеми з головою?". Я пішов до лікаря ПСЖ, якого люблю, і він мені сказав: "Те, що відбувається з тобою, буває з багатьма людьми в різних сферах". Я зрозумів, що я не супергерой", – зізнався Кавані в інтерв'ю Relevo.

Історична дуель трапилася у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2016/17. ПСЖ вдома розбив Барселону 4:0, але на Камп Ноу сталося диво з рахунком 6:1 на користь каталонців.

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