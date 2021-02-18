"Поганий результат. Домашня поразка від Борусії позитивною бути не може, але ще є матч-відповідь, і ми маємо намір скористатися цією можливістю. Поїдемо до них з надією на успіх. Ми не заслуговували на поразку, але у них один з найкращих гравців світу – Холанд, який зробив різницю. Нас покарали надмірно.

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У перерві ми перезавантажились, притиснули Дортмунд до воріт і мали шанси зрівняти рахунок. Нам потрібно швидко оговтатися і відновитися до майбутніх матчів. Ми заслуговували на нічию, на ще один забитий м'яч. У першому таймі вони карали нас кожного разу, як тільки входили в штрафний", – наводить слова Лопетегі офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, Севілья мінімально поступилась Борусії Д у результативному поєдинку (2:3), а головним героєм зустрічі став Холанд, який оформив дубль та асист. Матч-відповідь запланований на 9 березня.

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