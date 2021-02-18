"Плохой результат. Домашнее поражение от Боруссии положительной быть не может, но еще есть ответный матч, и мы намерены воспользоваться этой возможностью. Поедем к ним с надеждой на успех. Мы не заслуживали поражения, но у них один из лучших игроков мира – Холанд, который сделал разницу. Нас наказали чрезмерно.

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В перерыве мы перезагрузились, прижали Дортмунд к воротам и имели шансы сравнять счет. Нам нужно быстро оправиться и восстановиться к предстоящим матчам. Мы заслуживали ничью, на еще один забитый мяч. В первом тайме они наказывали нас каждый раз, как только входили в штрафной", – приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Отметим, Севилья минимально уступила Боруссии Д в результативном поединке (2:3), а главным героем встречи стал Холанд, который оформил дубль и ассист. Ответный матч запланирован на 9 марта.

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