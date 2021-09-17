"Ніхто з нас не хотів отримати футболку Холанда, так що ми проігнорували його. У березні, коли ми грали в Гібралтарі, наш капітан, Рой Чіполіна, попросив у нього футболку. Норвегія виграла з рахунком 3:0, але Холанд не забив жодного м'яча. Його замінили після години гри, і він був роздратований.

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Коли вони обидва закінчили з інтерв'ю для телебачення, Рой сказав йому: "Мій маленький син – твій величезний фанат. Не заперечуєш, якщо ми поміняємося футболками?" Холанд просто подивився на нього, розсміявся і пішов. Він може купити багато, але не може купити красиві вчинки. Можливо, весь той шум, який створюють медіа, вдарив йому в голову. У нього була можливість ощасливити дитину на день, місяць, рік вперед, але він відмовив.

Тому ніхто зі збірної Гібралтару не хотів отримати його футболку в Осло. Можливо, він зберіг її як сувенір на честь свого хет-трику або подарував комусь із уболівальників збірної Норвегії, тому що це був їхній перший домашній матч з глядачами після коронавірусу", – наводить слова Стайча The Sun.

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