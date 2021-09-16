Зірки Борусії Д доволі незвично відзначили перемогу над Бешикташем в рамках першого туру Ліги чемпіонів.

Головною зіркою звітного матчу став Джуд Беллінгем, який забив сам та організував результативну передачу на Холанда.

Нові гольові подвиги Холанда у відеоогляді матчу Бешикташ – Борусія Д – 1:2

Під час післяматчевого флеш-інтерв'ю норвежця 18-річний англієць увірвався в кадр телекамер і поцілував Ерлінга. Відео відразу стало надпопулярним у мережі.

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Додамо, що наступний матч в рамках Ліги чемпіонів Борусія проведе 28 вересня, на своєму стадіоні прийнявши лісабонський Спортінг, який програв Аяксу з рахунком 1:5.

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