"Никто из нас не хотел получить футболку Холанда, так что мы проигнорировали его. В марте, когда мы играли в Гибралтаре, наш капитан, Рой Чиполина, попросил у него футболку. Норвегия выиграла со счетом 3:0, но Холанд не забил ни одного мяча. Его заменили после часа игры, и он был раздражен.

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Когда они оба закончили с интервью для телевидения, Рой сказал ему: "Мой маленький сын – твой огромный фанат. Не против, если мы поменяемся футболками?" Холанд просто посмотрел на него, рассмеялся и ушел. Он может купить многое, но не может купить красивые поступки. Возможно, весь тот шум, который создают медиа, ударил ему в голову. У него была возможность осчастливить ребенка на день, месяц, год вперед, но он отказал.

Поэтому никто из сборной Гибралтара не хотел получить его футболку в Осло. Возможно, он сохранил ее как сувенир в честь своего хет-трика или подарил кому-то из болельщиков сборной Норвегии, потому что это был их первый домашний матч со зрителями после коронавируса", – приводит слова Стайча The Sun.

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