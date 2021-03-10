Дортмундська Борусія приймала Севілью у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найкращих моментів матчу Борусія Д – Севілья на "Футбол 24".

Головним героєм матчу традиційно став молодий талант "джмелів" Ерлінг Холанд, який відкрив рахунок, а після перерви подвоїв перевагу господарів. У норвежця був шанс відзначитись хет-триком, але красивий гол Ерлінга з гострого кута був скасований через офсайд.

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Севілья у відповідь змогла створити драматичну кінцівку, зрівнявши рахунок. Проте фінальний штурм іспанців не увінчався успіхом, дортмундці витримали потрібний для себе результат.

Борусія Д стала першим чветьфіналістом Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

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