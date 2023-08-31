У четвер, 31 серпня, відбулося жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24. З ким зіграє Шахтар, читайте у цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування групового турніру ЛЧ 2023/24 стартувало о 19:00 за київським часом. Шахтар кваліфікувався до цієї стадії напряму завдяки перемозі в УПЛ 2022/23. Раніше "гірники" оголосили, що гратимуть домашні матчі Ліги чемпіонів на стадіоні німецького Гамбурга.

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Перед жеребкуванням УЄФА поділив усі 32 команди на 4 кошики. Шахтар потрапив у третій – зовсім трішки не вистачило для другого. Як наслідок, чемпіон України уникав зустрічі з Зальцбургом, Міланом, Брагою, ПСВ, Лаціо, Црвеною Звездою та Копенгагеном.

За підсумками жеребкування Шахтар потрапив у групу H, де його суперниками стали Барселона, Порту та Антверпен.

Календар матчів групового турніру УЄФА оголосить пізніше. Поєдинки першого туру будуть зіграні 19 і 20 вересня.

Команди, які посядуть перші два місця у групі, вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ті, хто фінішують третіми, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Шахтар теж виступав у груповому турнірі ЛЧ. Тоді "гірники" під керівництвом Ігора Йовічевіча фінішували на третьому місці квартету, пропустивши у плей-офф Реал та РБ Лейпциг, але випередили Селтік.

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