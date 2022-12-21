"Як і у випадку з Роналду та Мессі, які підштовхували та мотивували один одного своїми успіхами, моє суперництво з Мбаппе може бути позитивним моментом. Як Барселона проти Мадрида – ідеальне суперництво. Проте я ніколи не порівнюю себе ні з ким", – сказав Холанд в інтерв'ю Viaplay.

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До слова, Кіліан Мбаппе завдяки виступам за ПСЖ вже має у своєму активі низку трофеїв. Також француз вигравав ЧС-2018 та дійшов до фіналу на ЧС-2022, де став найкращим бомбардиром турніру з 8-ма голами.

Натомість Холанд лише минулого літа перебрався в Ман Сіті із Борусії Д, з якої вигравав Кубок Німеччини. У нинішньому сезоні норвежець провів 18 матчів на клубному рівні, в яких забив 23 голи та віддав 3 асисти. У ЧС-2022 участі не брав, оскільки його збірна туди не кваліфікувалася.

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