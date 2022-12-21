"Как и в случае с Роналду и Месси, которые подталкивали и мотивировали друг друга своими успехами, мое соперничество с Мбаппе может быть положительным моментом. Как Барселона против Мадрида – идеальное соперничество. Однако я никогда не сравниваю себя ни с кем", – сказал Холанд в интервью Viaplay.

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К слову, Килиан Мбаппе благодаря выступлениям за ПСЖ уже имеет в своем активе ряд трофеев. Также француз выигрывал ЧМ-2018 и дошел до финала на ЧМ-2022, где стал лучшим бомбардиром турнира с 8 голами.

Холанд же только прошлым летом перебрался в Ман Сити из Борусии Д, с которой выигрывал Кубок Германии. В нынешнем сезоне норвежец провел 18 матчей на клубном уровне, в которых забил 23 гола и отдал 3 ассиста. В ЧМ-2022 не участвовал, поскольку его сборная туда не квалифицировалась.

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