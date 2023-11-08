Ідучи до підтрибунного приміщення, оператор вихопив Ерлінга Холанда та Мохамеда Алі Камара, які прямували з поля після першого тайму. Гравець Янг Бойз попросив футболку норвежця, а той, не думаючи, віддав її супернику.

"Золотий м'яч-2023": відомо, як Україна проголосувала за претендентів на нагороду

"В мене нема думок щодо цього. Це ненормально. Ми виграли 3:0. Це сталося, але я не знаю, чому. Зараз для мене це неважлива тема", – зазначив Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті розбив Янг Бойз (3:0) та гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Щодо Холанда, то норвежець оформив дубль у матчі.

Манчестер Сіті та РБ Лейпциг стали першими учасниками плей-офф Ліги чемпіонів

You've got to take your chances if you want Erling Haaland's shirt



Mohamed Camara managed to get it at half-time #UCL pic.twitter.com/S5puTnCxFn — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2023