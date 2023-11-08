Идя в подтрибунное помещение оператор выхватил Эрлинга Холанда и Мохамеда Али Камара, которые направлялись с поля после первого тайма. Игрок Янг Бойз попросил футболку норвежца, а тот, не думая, отдал ее сопернику.

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"У меня нет мыслей по этому поводу. Это ненормально. Мы выиграли 3:0. Это произошло, но я не знаю, почему. Сейчас для меня это неважная тема", – отметил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Манчестер Сити разбил Янг Бойз (3:0) и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Что касается Холанда, то норвежец оформил дубль в матче.

Манчестер Сити и РБ Лейпциг стали первыми участниками плей-офф Лиги чемпионов

You've got to take your chances if you want Erling Haaland's shirt



Mohamed Camara managed to get it at half-time #UCL pic.twitter.com/S5puTnCxFn — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2023