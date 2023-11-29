Манчестер Сіті уник поразки на останніх хвилинах з РБ Лейпциг (3:2). Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

Нападник гостей Опенда до середини першого тайму встиг двічі засмутити "містян" і оголити їхні проблеми в обороні. Втім, втримати перемогу Лейпцигу не вдалося. Після перерви Манчестер Сіті розпочав свій камбек. У підсумку зустріч закінчилась з рахунком 3:2.

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Команда Гвардіоли оформила вихід в плей-офф. З першого місця "містян" вже ніхто не посуне. РБ Лейпциг теж має путівку в наступний раунд. Німці набрали 9 балів в п'яти раундах і посідають другу сходинку. Янг Бойз має лише чотири пункти й перебуває на третьому місці.