"Хоффенхайм U-19 заслужил победу над Динамо", – тренер немецкой команды Рапп

Главный тренер Хоффенхайма U-19 поделился впечатлениями от победы над сверстниками из Динамо в рамках в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. (4:2 пен.).

"Хоффенхайм все отдал на поле. В серии пенальти всегда решает фарт, но за 90 минут матча мы заслужили победу", – цитирует Раппа официальный твиттер немецкого клуба.

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"Мы действительно рады сегодняшней победе, у меня было инстинктивное предчувствие, когда игроки Динамо пробивали пенальти, и, к счастью, оно не подвело", – прокомментировал победу голкипер Хоффенхайма U-19 Даниэль Кляйн.

Напомним, Динамо U-19 уступило сверстникам из Хоффенхайма лишь в серии послематчевых пенальти (2:4). В следующий раунд Юношеской лиги УЕФА проходят немцы.

Динамо U-19 в серии пенальти уступило Хоффенхайму U-19 и вылетело из Юношеской лиги УЕФА