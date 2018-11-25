Хоффенхайм – Шахтар: матч розсудить словацька бригада арбітрів

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Хоффенхаймом і Шахтарем обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Іваном Кружляком.

Офіційний сайт УЄФА повідомив, хто працюватиме на матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Хоффенхайм – Шахтар.

Головним арбітром буде Іван Кружляк, допомагатимуть йому лайнсмени Томаш Сомолані та Браніслав Ганско, за лінією воріт працюватимуть Петер Краловіч і Філіп Глова. Резервний рефері – Томаш Мокош. Вся бригада зі Словаччини.

Матч відбудеться 27 листопада о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що після 4 турів Шахтар замикає квартет з 2 очками в активі, а Хоффенхайм має на один бал більше.

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