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Хоффенхайм – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

19:38 56 Читати українською
Хоффенхайм – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов
Хоффенхайм – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов 27.11.2018 / фото ФК Шахтер

Хоффенхайм и Шахтер встретятся в поединке 5 тура Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Хоффенхайм – Шахтер в рамках 5 тура Лиги чемпионов состоится 27 ноября на стадионе Вирсоль Рейн-Накар Арена в Зинсхайме. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Хоффенхайм – Шахтер, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Специалисты авторитетной букмекерской конторы William Hill считают Хоффенхайм фаворитом матча. Коэффициент на победу немцев составляет 1.83. Триумф Шахтера оценивается баллом 3.90, а ничейный итог игры – 4.00.

Bwin дает похожие коэффициенты на исход встречи. На победу немецкой команды предлагают поставить с коэффициентом 1.85. Победа команды Паулу Фонсеки оценивается в 3.75, ничья – 4.10.

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К слову, в матче 1 тура Лиги чемпионов в Харькове Шахтер и Хоффенхайм разошлись миром 2:2. После 5 туров "горняки" замыкают турнирную таблицу группы F, набрав лишь 2 очка. У Хоффенхайма на балл больше. Лидирует Манчестер Сити (9 очков), Лион имеет в активе 6 пунктов.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

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