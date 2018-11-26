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Хоффенхайм – Шахтар: Фонсека взяв у Німеччину 20 гравців

10:58 845 Читать на русском
Хоффенхайм – Шахтар: Фонсека взяв у Німеччину 20 гравців
Фонсека взяв у Німеччину 20 гравців / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека назвав гравців, які захищатимуть кольори донецького клубу в 5-му турі ЛЧ проти Хоффенхайма.

Разом з тренерським штабом та персоналом "гірників" в Німеччину вирушать 20 гравців, повідомляє прес-служба донецького клубу.

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Голкіпери: Андрій Пятов, Олексій Шевченко

Захисники: Богдан Бутко, Давід Хочолава, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Олег Данченко

Півзахисники: Майкон, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко, Маркіньос Сіпріано, Дентінью, Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.

Нагадаємо, поєдинок Хоффенхайм – Шахтар відбудеться 27 листопада, початок о 22:00.

Після 4-х турів "гірники" займають останню сходинку в своїй групі, маючи в активі лише 2 очки.

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Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

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