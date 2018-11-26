Хоффенхайм – Шахтар: Фонсека взяв у Німеччину 20 гравців

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека назвав гравців, які захищатимуть кольори донецького клубу в 5-му турі ЛЧ проти Хоффенхайма.
Разом з тренерським штабом та персоналом "гірників" в Німеччину вирушать 20 гравців, повідомляє прес-служба донецького клубу.
Хоффенхайм – Шахтар: матч розсудить словацька бригада арбітрів
Голкіпери: Андрій Пятов, Олексій Шевченко
Захисники: Богдан Бутко, Давід Хочолава, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Олег Данченко
Півзахисники: Майкон, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко, Маркіньос Сіпріано, Дентінью, Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон
Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.
Нагадаємо, поєдинок Хоффенхайм – Шахтар відбудеться 27 листопада, початок о 22:00.
Після 4-х турів "гірники" займають останню сходинку в своїй групі, маючи в активі лише 2 очки.
Воротар Хоффенхайма Бауман віддав гольову передачу в матчі Бундесліги – він протистоятиме Шахтарю в Лізі чемпіонів