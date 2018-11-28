Хоффенхайм – Шахтар: Тайсон став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored

Капітан Шахтаря Тайсон став найкращим футболістом у складі обох команді у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма (3:2).

Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував свої оцінки гравців за матч Хоффенхайм – Шахтар.

Найвищу оцінку у зустрічі отримав вінгер Шахтаря Тайсон. Бразилець зіграв усі 90 хвилин, забив двічі, одного разу влучив у стійку воріт Хоффенхайма і заробив оцінку 9.9. На другому місці розташувався оборонець Ісмаїлі, який напрацював на 8.6.

Хоффенхайм – Шахтар – відео голів

Найкращим у складі Хоффенхайма став Цубер, який отримав 7.9 за матч проти Шахтаря. Загальнокомандна оцінка Шахтаря – 6.91, Хоффенхайма – 6.43

Нагадаємо, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Хоффенхаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона.