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Хоффенхайм – Шахтар: Тайсон став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored

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Хоффенхайм – Шахтар: Тайсон став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored
Хоффенхайм – Шахтар: Тайсон став найкращим гравцем матчу за версією WhoScored

Капітан Шахтаря Тайсон став найкращим футболістом у складі обох команді у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма (3:2).

Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував свої оцінки гравців за матч Хоффенхайм – Шахтар.

Найвищу оцінку у зустрічі отримав вінгер Шахтаря Тайсон. Бразилець зіграв усі 90 хвилин, забив двічі, одного разу влучив у стійку воріт Хоффенхайма і заробив оцінку 9.9. На другому місці розташувався оборонець Ісмаїлі, який напрацював на 8.6.

Хоффенхайм – Шахтар – відео голів

Найкращим у складі Хоффенхайма став Цубер, який отримав 7.9 за матч проти Шахтаря. Загальнокомандна оцінка Шахтаря – 6.91, Хоффенхайма – 6.43

Нагадаємо, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Хоффенхаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
Матч завершено
2 : 3
Шахтар
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Теги
Ліга чемпіонів Хоффенхайм - Шахтар Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Хоффенхайм Хоффенхайм
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