За перемогу позмагаються Мбаппе, Маунт, Вінісіус та Де Брюйне, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

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Кіліан своїм другим голом пошив у дурні захист Баварії та Нойєра, коли несподівано пробив у ближній кут в оточенні трьох суперників. Маунт, як і Вінісіус, елегантно обробив передачу, після чого відправив м'яч у сітку воріт. А от Де Брюйне на ударну позицію класно вивели партнери – залишилось точно пробити. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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До слова, матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться вже наступного тижня – 13 та 14 квітня.

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