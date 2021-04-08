За победу поборются Мбаппе, Маунт, Винисиус и Де Брюйне, сообщает официальный твиттер УЕФА.

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Килиан своим вторым голом оставил в дураках защиту Баварии и Нойера, когда неожиданно пробил в ближний угол в окружении трех соперников. Маунт, как и Винисиус, элегантно обработал передачу, после чего отправил мяч в сетку ворот. А вот Де Брюйне на ударную позицию классно вывели партнеры – оставалось точно пробить. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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К слову, матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе – 13 и 14 апреля.

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