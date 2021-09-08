Хет-трик Холанда в видеообзоре матча Норвегия – Гибралтар – 5:1
09:25 - Читати українською
Норвегия не оставила шансов Гибралтару в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Группа G
Норвегия – Гибралтар – 5:1
Голы: Торстведт, 23 Холанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 – Стайч, 43
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Эрлинг Холанд блестяще провел перерыв на международные матчи. Норвежец в трех поединках отгрузил соперникам пять голов, три из них – Гибралтару. Благодаря этому скандинавы вместе с Нидерландами возглавляют группу G.
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