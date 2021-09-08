Норвегия не оставила шансов Гибралтару в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Группа G

Норвегия – Гибралтар – 5:1

Голы: Торстведт, 23 Холанд, 27, 39, 90+1, Серлот, 59 – Стайч, 43

ЧМ-2022, отбор: Нидерланды с хет-триком Депая уничтожили Турцию, Холанд поиздевался над Гибралтаром, триумф Хорватии

Эрлинг Холанд блестяще провел перерыв на международные матчи. Норвежец в трех поединках отгрузил соперникам пять голов, три из них – Гибралтару. Благодаря этому скандинавы вместе с Нидерландами возглавляют группу G.