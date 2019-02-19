toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР

Хедіра має проблеми із серцем – хавбек пропустить матч проти Атлетіко

19 лютого 23:29 216 Читать на русском
Хедіра має проблеми із серцем – хавбек пропустить матч проти Атлетіко
Самі Хедіра / Фото ФК Ювентус

У півзахисника Ювентуса Самі Хедіри можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям.

Самі Хедіра не зможе допомогти своїй команді в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Аллегрі: Сімеоне створив сильну психологію в Атлетіко

Лікарі запідозрили у хавбека проблеми із серцем через нерівномірний пульс, повідомляє Football Italia.

Медицинський штаб Ювентуса залишив 31-річного німця в турині для проходження додаткового медобстеження.

Нагадаємо, поєдинок Атлетіко – Ювентус відбудеться завтра 20 лютого, початок о 22:00.

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів1/8 фіналуВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

Атлетіко
до матчу
21
год
:
6
хв
Ювентус
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Самі Хедіра Самі Хедіра Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Атлетіко - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліон – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів
    Ліга чемпіонів — 19 лют958 Ліон – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів
21
год
:
6
хв
Шальке
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук