Хедіра має проблеми із серцем – хавбек пропустить матч проти Атлетіко

У півзахисника Ювентуса Самі Хедіри можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям.

Самі Хедіра не зможе допомогти своїй команді в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

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Лікарі запідозрили у хавбека проблеми із серцем через нерівномірний пульс, повідомляє Football Italia.

Медицинський штаб Ювентуса залишив 31-річного німця в турині для проходження додаткового медобстеження.

Нагадаємо, поєдинок Атлетіко – Ювентус відбудеться завтра 20 лютого, початок о 22:00.

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