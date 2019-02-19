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Хедира имеет проблемы с сердцем – хавбек пропустит матч против Атлетико

23:29 0 Читати українською
Хедира имеет проблемы с сердцем – хавбек пропустит матч против Атлетико
Сами Хедира / Фото ФК Ювентус

В полузащитника Ювентуса Сами Хедиры могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

Сами Хедира не сможет помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

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Врачи заподозрили у хавбека проблемы с сердцем из-за неравномерного пульса, сообщает Football Italia.

Медицинский штаб Ювентуса оставил 31-летнего немца в Турине для прохождения дополнительного медобследования.

Напомним, поединок Атлетико - Ювентус состоится завтра 20 февраля, начало в 22:00.

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Атлетико - Ювентус: Среда 20 февраля 2019

Атлетико
до матча
22
час
:
25
мин
Ювентус
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Сами Хедира Сами Хедира Ювентус Ювентус Лига чемпионов Атлетико - Ювентус
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