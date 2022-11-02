Вікторія Пльзень – Барселона – 2:4 – відео голів та огляд матчу
08:29 - Читать на русском
Барселона у 6-му турі Ліги чемпіонів перемогла Вікторію Пльзень. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
50’ Томаш Хори
63’ Томаш Хори
Ферран Торрес 45’
Ферран Торрес 54’
Пабло Торре 75’
45’ Ферран Торрес
50’ Томаш Хори
54’ Ферран Торрес
63’ Томаш Хори
75’ Пабло Торре
Підопічні Хаві ще минулого туру вилетіли з ЛЧ, тож цей матч був суто формальністю та можливістю для молодих гравців проявити себе. Ще до перерви Барса вела 2:0.
Тоттенхем з драмою виграв групу ЛЧ, Айнтрахт сенсаційно проскочив у плей-офф, шоу Барси в Чехії, ідеальна Баварія
Після виходу з роздягальні Вікторія більше створила моментів, але команди забивали по черзі, довівши рахунок до 2:4. Барселона з сімома пунктами чекає на плей-офф Ліги Європи, Пльзень з нулем залікових балів очікувано залишається без єврокубків.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter