Барселона у 6-му турі Ліги чемпіонів перемогла Вікторію Пльзень. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Підопічні Хаві ще минулого туру вилетіли з ЛЧ, тож цей матч був суто формальністю та можливістю для молодих гравців проявити себе. Ще до перерви Барса вела 2:0.

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Після виходу з роздягальні Вікторія більше створила моментів, але команди забивали по черзі, довівши рахунок до 2:4. Барселона з сімома пунктами чекає на плей-офф Ліги Європи, Пльзень з нулем залікових балів очікувано залишається без єврокубків.