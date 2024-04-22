Барселона все ще вірить, що зможе вмовити Хаві Ернандеса лишитися на чолі команди.

Наставник "кулес" у січні оголосив, що покине команду після завершення сезону. Як повідомляє Mundo Deportivo, Хаві розглядає можливість переглянути своє рішення.

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Найближчим часом 44-річний іспанець проведе перемовини зі спортивним директором Деку та президентом Барселони Жоаном Лапортою. Зазначається, що керівництво "блаугранас" висловило повну довіру до тренера. Хаві бачить, що його проєкт з молодими гравцями розвивається, а з підтримкою, яку він відчуває, можна працювати далі.

Водночас лідери Барселони також передали йому приватно і публічно своє бажання, щоб він залишився керувати командою.

Хаві розуміє, що "кулес" потребує змін і керівництво вже працює над трансферним вікном. Барселона спробує залучити півзахисника Гвідо Родрігеса з Бетіса, який не був першим вибором, але сподобався тренеру. Іншою ціллю "блаугранас" є Дані Ольмо з Лейпцига.

Крім того, повернення на Камп Ноу – це ще одна додаткова причина для Хаві. Можливість вперше використати новий стадіон як тренер Барселони та з командою, що прогресує, є головним стимулом для іспанця.

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