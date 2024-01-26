"Президент висловив мені свою довіру, днями він пишався стилем команди. З Деку я постійно говорю про питання наступного сезону.

Клопп детально прокоментував свій відхід з Ліверпуля – причини рішення, дивний контракт і пошуки спадкоємця

Я очолюю Барсу два з половиною роки. Луїс Енріке пробув тут три роки, а Гвардіола чотири. Що ж, у мене залишилося менше, ніж було. Настане момент, коли я піду, будьте певні. У червні поговоримо та подивимося, як усе буде.

Клопп покидає Ліверпуль після 9 років? Я чудово його розумію. Я щоранку прошу у дієтолога меню для енергії. У мене все гаразд, правда. Можливо, я єдиний, хто розуміє реальність клубу, директори згодні зі мною. На кону ще два титули. У мене достатньо енергії. У червні ми подивимося і ухвалимо рішення", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

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