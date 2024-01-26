"Президент выразил мне свое доверие, на днях он гордился стилем команды. С Деку я постоянно говорю о вопросах следующего сезона.

Клопп подробно прокомментировал свой уход из Ливерпуля – причины решения, странный контракт и поиски наследника

Я возглавляю Барсу два с половиной года. Луис Энрике пробыл здесь три года, а Гвардиола четыре. Что ж, у меня осталось меньше, чем было. Настанет момент, когда я уйду, будьте уверены. В июне поговорим и посмотрим, как все будет.

Клопп покидает Ливерпуль после 9 лет? Я отлично его понимаю. Я каждое утро прошу у диетолога меню для энергии. У меня все хорошо, правда. Возможно, я единственный, кто понимает реальность клуба, директора согласны со мной. На кону еще два титула. У меня достаточно энергии. В июне мы посмотрим и примем решение", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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