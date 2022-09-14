"Ми були кращі за інтенсивністю, також фізично. Перший тайм був чудовий, але таку гру програвати не можна. Це був день для перемоги, а не для нічиєї. Я розлючений. Барселона створила сім моментів і не забила гол. Пишаємося тим, що ми переграли їх, але перший гол був помилкою.

Баварія – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Потрібно знати, як конкурувати на кутових та в переході, а також бути ефективнішим. Баварія була дуже чіткою, вона знала, як робити переходи, і вміє конкурувати. Ми ж лише на початку шляху. Перший тайм був чудовим. Ми добре домінували, фізично та інтенсивно. Ми заслужили перемогу.

Я розлючений, я не люблю програвати. Барселона цього не заслужила. Ми були кращими за Баварію. Ми створили багато моментів. В матчах Ліги чемпіонів ви не можете собі дозволити такі дрібні помилки, за них в кінцевому підсумку ви розплачуєтеся. Результат поганий, гра хороша.

Помилки повинні бути зведені до мінімуму. Ефективності бракує. У нас була золота можливість, її слід було виграти, і ти йдеш програвшим. Пенальті на Дембеле? Я попросив бути арбітра чесним, він сказав мені, що це не пенальті", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Баварія знову перемогла Барселону – цього разу 2:0. Голами відзначались Лукас Ернандес та Сане. Це вже четверта поспіль поразка "блаугранас" від мюнхенського гранда.

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