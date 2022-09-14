"Мы были лучше по интенсивности, также физически. Первый тайм был отличный, но такую игру проигрывать нельзя. Это был день для победы, а не для ничьей. Я взбешен. Барселона создала семь моментов и не забила гол. Гордимся тем, что мы переиграли их, но первый гол был ошибкой.

Бавария – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Нужно знать, как конкурировать на угловых и переходе, а также быть эффективнее. Бавария была очень четкой, она знала, как делать переходы и умеет конкурировать. Мы ведь только в начале пути. Первый тайм был отличным. Мы хорошо доминировали, физически и интенсивно. Мы заслужили победу.

Я взбешен, я не люблю проигрывать. Барселона этого не заслужила. Мы были лучше Баварии. Мы создали множество моментов. В матчах Лиги чемпионов вы не можете себе позволить столь мелкие ошибки, за них в конечном итоге вы расплачиваетесь. Результат плохой, игра хорошая.

Ошибки должны быть сведены к минимуму. Эффективности не хватает. У нас была золотая возможность, ее следовало выиграть, и ты идешь проигравшим. Пенальти на Дембеле? Я попросил быть арбитра честным, он сказал мне, что это не пенальти", – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, Бавария снова победила Барселону – на этот раз 2:0. Голами отмечались Лукас Эрнандес и Сане. Это уже четвертое поражение подряд "блаугранас" от мюнхенского гранда.

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