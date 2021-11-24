"Вважаю, що ми грали чудово. Таку Барселону ми хочемо бачити. Команда розуміє наші ідеї. Не вистачило лише голу. Ми забили лише один раз у двох матчах, з пенальті. Тож у цьому плані ми маємо додавати, так.

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Ми набагато перевершували Бенфіку та провели чудову гру, тільки не забили гол. Якби це сталося, ми б говорили про чудову гру. Я, як і раніше, оптимістичний. Ми – Барса, ми маємо талант і гравців, які можуть змінити ситуацію. Але сьогодні ми заробили лише одне очко, і це є негідним результатом для нашої команди.

Сьогодні ми переконалися, що проблем із фізичним станом у гравців немає. Що ми повинні зробити, то це повернути віру футболістів у те, що вони здатні забивати. Подивимося, що зможемо зробити на ринку у січні.

Ми Барселона і маємо перемагати. Мова не лише про майбутню гру з Баварією, а й про решту. Виходити на матчі потрібно з тим самим настроєм, що й сьогодні. Попри нічию, я вважаю, що ми сьогодні грали дуже добре", – цитує Хаві офіційний сайт УЄФА.

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