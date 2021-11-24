"Считаю, что мы играли отлично. Такую Барселону мы хотим видеть. Команда понимает наши идеи. Не хватило только гола. Мы забили всего один раз в двух матчах, с пенальти. Так что в этом плане мы должны прибавлять, да.

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Мы намного превосходили Бенфику и провели отличную игру, только не забили гол. Если бы это произошло, мы бы говорили о великолепной игре. Я по-прежнему оптимистичен. Мы – Барса, у нас есть талант и игроки, которые могут изменить ситуацию. Но сегодня мы заработали только одно очко, и это является недостойным результатом для нашей команды.

Сегодня мы убедились, что проблем с физическим состоянием у игроков нет. Что мы должны сделать, это вернуть веру футболистов в то, что они способны забивать. Посмотрим, что сможем сделать на рынке в январе.

Мы Барселона и должны побеждать. Речь не только о предстоящей игре с Баварией, но и об остальных. Выходить на матчи нужно с тем же настроением, что и сегодня. Несмотря на ничью, я считаю, что мы сегодня играли очень хорошо", – сказал Хави официальный сайт УЕФА.

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