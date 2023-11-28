Перемога Лаціо над Селтіком мотивувала Фейєнорд і Атлетіко ще сильніше – саме римляни вийшли на першу сходинку квартету Е. Кожній із команд потрібна була тільки перемога: мадридцям – щоб обігнати римлян, роттердамцям – щоб наблизитися до них на мінімальну відстань.

Лаціо позбавив Селтік шансів на єврокубки – капітан оформив дубль протягом чотирьох хвилин

Команда Дієго Сімеоне задала тон на Де Кейпі: якщо в першому епізоді Бейлов врятував господарів після виходу Морати практично сам на сам, то після розіграшу кутового і подальшого рикошету від Геертрюйди пропустив. Автогол на 14-й хвилині вийшов випадковим: правий захисник Фейє пропускав м'яч, який, здавалося, не несе у собі жодної загрози. Але снаряд злегка зачепив Лутсхарела – і від його ніг залетів за стрічку. Цей гол, здавалося, шокував господарів – вони почали демонструвати притаманну їм гру тільки ближче до кінця першого тайму.

У другому таймі Фейєнорд немов опинився в "Дні бабака": Атлетіко створив два моменти: перший – забійний (Грізманн влучив у штангу), другий – далеко не найочевидніший. Ермосо дотягнувся до м'яча і, напевно, намагався доставити його в чужий штрафний, але випадково закинув снаряд Бейлову за комір.

У той час, коли Атлетіко забивав такі нестандартні м'ячі, гравці господарів не могли влучити у площину воріт. У Уеди і Стенгса були хороші моменти, але вони пробивали то над поперечиною, то поруч зі штангою... На 76-й хвилині Віфферу вдалося з другого поверху замкнути навіс із кутового, але на більше господарі не спромоглися. До того ж форвард господарів Хіменес оформив другий автогол у цій грі – після навісу Моліни зі штрафного: він намагався вибити м'яч на кутовий, але переправив його до сітки власних воріт.

Завдяки цій не зовсім логічній перемозі команда Сімеоне повернула собі перше місце в квартеті. Фейєнорд позбувся шансів на вихід у плей-офф – команда Арне Слота продовжить свої виступи в Лізі Європи.