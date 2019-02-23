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Харків офіційно став претендентом на проведення Суперкубка УЄФА-2021

13:25 487 Читать на русском
Харків офіційно став претендентом на проведення Суперкубка УЄФА-2021
ОСК Металіст / Соцмережі

Суперкубок УЄФА-2021 може відбутись у Харкові, місто офіційно стало претендентом на проведення матчу.

Закінччився термін прийому заявок на проведення єврокубкових фіналів 2021 року. Загалом заявочні досьє в УЄФА подали дев’ять країн, серед яких і Україна.

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Стадіон Металіст у Харкові позмагається за право провести матч за Суперкубок УЄФА у 2021 році, також на проведення поєдинку претендують: стадіон Динамо у Мінську (Білорусь), стадіон Віндзор Парк у Белфасті (Північна Ірландія), стадіон Олімпійський у Гельсінках (Фінляндія).

Крім того, фінал Ліги Чемпіонів може відбутись у Санкт-Петербурзі (Росія) на однойменному стадіоні, або на Арені Мюнхен у Мюнхені (Німеччина). Фінал Ліги Європи пройде або на Динамо-Арені у Тбілісі (Грузія), або на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан у Севільї (Іспанія).

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29 травня 2019 року УЄФА назве асоціації, які прийматимуть фінал Ліги Європи та Суперкубок УЄФА, у вересні поточного року буде оголошено місце проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Теги
Ліга Європи Металіст Ліга чемпіонів ФФУ УЄФА Суперкубок УЄФА
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