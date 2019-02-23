Харьков официально стал претендентом на проведение Суперкубка УЕФА-2021

Суперкубок УЕФА-2021 может состояться в Харькове, город официально стало претендентом на проведение матча.

Закинччився срок приема заявок на проведение еврокубковых финалов 2021 года. Заявочные досье в УЕФА подали девять стран, среди которых и Украина.

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Стадион Металист в Харькове поборется за право провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году, также на проведение поединка претендуют стадион Динамо в Минске (Беларусь), стадион Виндзор Парк в Белфасте (Северная Ирландия), стадион Олимпийский в Хельсинки (Финляндия).

Кроме того, финал Лиги Чемпионов может состояться в Санкт-Петербурге (Россия) на одноименном стадионе, или на Арене Мюнхен в Мюнхене (Германия). Финал Лиги Европы пройдет либо на Динамо-Арене в Тбилиси (Грузия), либо на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье (Испания).

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29 мая 2019 года УЕФА назовет ассоциации, которые будут принимать финал Лиги Европы и Суперкубок УЕФА, в сентябре текущего года будет объявлено место проведения финала Лиги чемпионов.