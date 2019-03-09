Лєвандовскі став найкращим іноземним бомбардиром в історії Бундесліги

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі відзначився забитим голом у матчі 25-го туру чемпіонату Німеччини проти Вольфсбурга.

Форвард збірної Польщі на 37-й хвилині матчу завершив комбінаційну атаку мюнхенців та зробив рахунок 2:0.

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Це взяття воріт стало для 30-річного нападника 196-м в матчах чемпіонату Німеччини, що зробило Лєвандовскі найкращим іноземним бомбардиром в історії турніру. Роберт випередив колишнього гравця Баварії Клаудіо Пісарро (195).

До слова, цей гол також вивів поляка в лідери бомбардирської гонки нинішнього сезону. Тепер на його рахунку 16 забитих м'ячів та 7 результативних передач в 24-х матчах Бундесліги.

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