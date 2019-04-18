Гвардіола знову сконфузився в Лізі чемпіонів, а Почеттіно зробив майже подвиг – неймовірний Сон для "шпор"

Космічна перестрілка у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Тоттенхемом завершилася на користь лондонців – вони у півфіналі вперше з сезону-1961/62.

Якби п'ятий гол Сіті зарахували, всі б зараз хвалили Гвардіолу за те, що в першому матчі він мінімізував ризики, а в другому – перестріляв суперника своєю неймовірною атакою. Кевін де Брюйне та Рахім Стерлінг отримали б заслужені компліменти за розкішну гру та стали б уособленням ефективності футболу Пепа, як визначальні елементи його системи минулого та поточного сезону відповідно.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: один з найкращих матчів в історії ЛЧ, тріумф VAR, провал Ляпорта та елітний футбол від Сона

Однак футбол сприймається крізь призму результату, особливо такого, як вихід/невихід у півфінал Ліги чемпіонів. А коли ти вважаєшся найкращим тренером сучасності, працюєш з найкращими футболістами планети, але 8 років не можеш вийти у фінал ЛЧ, критики не уникнути.

Гвардіола витратив за 3 сезони в Манчестер Сіті близько 540 мільйонів фунтів. Майже половина коштів пішла на купівлю оборони (230 млн), яка відповідала б вимогам Гвардіоли. Кому висловлювати претензії щодо проблем на лівому фланзі захисту, як не менеджеру? Хіба не Пеп заплатив півсотні за Бенжамена Менді, який давно розчаровує тренера поведінкою поза полем і травмами, а вчора не вразив глядачів матчу на Етіхад? Хіба не Пеп викинув гроші на бекап в особі Даніло, який не здатен адаптуватися до вимог і програє конкуренцію Зінченку?

Емерік Ляпорт – найдорожчий і найкращий з придбаних Гвардіолою захисників. Він грає в цьому сезоні майже без замін, забезпечує команді швидкий вихід з оборони, приносить неймовірну користь. Однак француз створив два виїзні голи Тоттенхема на власні ворота – єдиний гравець у цій Лізі чемпіонів, який припустився двох результативних помилок за матч. Емерік став заручником свого футболу, коли він з розумом намагався залишити м'яч у Сіті без виносу (перша помилка) та відразу розвинути атаку рухом вперед (друга помилка).

Звичайно, у більшості випадків такі дії Ляпорта допомогли б Сіті ефективно вийти з оборони, але цього разу коштували півфіналу ЛЧ. Як і загалом у Пепа: його ідеї приносять ефектний красивий футбол і стабільний результат на дистанції, але коли все залежить від одного конкретного матчу – невдача. Гвардіолу звинувачують в передумуванні самого себе, але, можливо, йому банально потрібен гравець, чиї геніальні рішення у вирішальний момент були б кращими за систему. На жаль, купити Мессі Ман Сіті не може.

Маурісіо Почеттіно – послідовний критик VAR. Навіть коли система допомагала вирішити епізод на користь його команди, аргентинець не радів цьому. Його легко можна зрозуміти: використання VAR далеке від ідеалу, існує багато нюансів (як от вчора Джюнейту Чакиру не показали найкращий ракурс у моменті з голом Льоренте), не все чітко визначено. Почеттіно каже, що полюбив футбол без VAR – трішки брудним і з хитрощами, які є частиною великої гри. Технології роблять гру стерильнішою, вбивають емоції.

Однак вчора VAR зробив тренера Тоттенхема героєм, не дозволив звести нанівець його напрацювання та подарував незабутню гаму емоцій. Після матчу Маурісіо не обзивав систему, а просто радів. Згодом почав отримувати визнання з різних куточків Європи. Робота Почеттіно дійсно заслуговує хороших слів. Зараз ідеальний момент їх сказати. Постійне потрапляння "шпор" в топ-4 АПЛ всі сприймають за належне, але тут єврокубковий успіх.

Твій клуб єдиний в топ-5 лігах не потратив жодного цента за останні 2 трансферні вікна, а ти вперше за десятиліття виводиш його в четвірку найсильніших на континенті. Звичайно, цей факт наводиться головним чином для підсилення драматургії, адже склад Тоттенхема був досить збалансованим і за цей період клуб не втратив нікого зі своїх зірок. Але виникла проблема глибини складу через травми.

Перед другим матчем проти Сіті Почеттіно мав купу травмованих, зокрема в лазареті перебували найкращий бомбардир Кейн і два опорники Дайєр і Вінкс. Пошкодження Сіссоко в першому таймі залишило коуча без нормальних варіантів у центрі поля. Він обрав єдиний можливий, хоча й ризиковий – випустив центрфорварда Льоренте (який забив вирішальний гол і допоміг на стандартах біля власних воріт – 3 виноси), а Еріксен та Аллі по ланцюжку перестановок сіли нижче. Хід Маурісіо спрацював якнайкраще.

Деле опинився в опорній і наполегливо відпрацював на оборону: 10 підбирань, 4 виноси, 2 перехоплення. Водночас став одним з лідерів команди за кількістю передач в останню третину. Варто пам'ятати, що Аллі не був на 100% готовий фізично. Під керівництвом Почеттіно англієць виріс в яскравого багатофункціонального футболіста.

І не лише він. Тріпп'єр, Альдервейрельд, Сіссоко, Вінкс. Про Кейна та Еріксена годі говорити. А є ще один персонаж, який завдяки впливу аргентинського тренера на очах перетворюється в найкращого гравця для контратак. Сон Хин Мін класно засвітився в Німеччині, але в перший сезон на Туманному Альбіоні не виглядав добре – йому бракувало впевненості.

Почеттіно пише про ключовий момент у кар'єрі корейця в Англії так: "Ми показали йому відео, де він у двох епізодах замість того, щоб рухатися в напрямку воріт, своїми рішеннями гальмує ситуацію. Я сказав йому: "Якщо так буде надалі, ти нам не потрібен". Він не сперечався, визнавши помилку. У наступній грі проти Міллуола Сон скористався своїм шансом [оформив хет-трик]".

Відтоді Сон лише прогресує – зараз він є визначальним елементом гри Тоттенхема. З 4-х голів у протистоянні з Манчестер Сіті кореєць забив 3: один вдома, два на виїзді. Вчорашні м'ячі є чітким індикатором того, як виросла впевненість корейця і його націленість на чужі ворота. Сон зізнається, що вдосконалитися йому допомогли підказки Почеттіно. Натомість сам форвард став обличчям футболу аргентинця: швидкого, різкого, дедалі менше орієнтованого на контроль м'яча.

Сон настільки прогресує завдяки одержимості грою. Він зізнавався, що не має друзів поза клубами, в яких виступав. Спілкується виключно з партнерами по команді, все його життя проходить між домівкою і базою. Живе з батьками, яких безвідмовно слухається. На думку тата, Хин Мін не повинен заводити сім'ю до завершення кар'єри. І син з ним згоден – і інтерв'ю Guardian молодший Сон каже, що дівчина та діти вийдуть для нього не перший план, а там має залишатися футбол. Мовляв, пожити можна буде й після 35-ти.

У першому півфіналі Почеттіно доведеться обійтися без Сона (перебрав жовтих карток) – це навіть більша втрата, ніж Харрі Кейн. Коли дві ударні сили Тоттенхема Кейн і Аллі вилетіли у січні-лютому з гри, саме кореєць втримав "шпор" на плаву та в примарних чемпіонських перегонах. Без нього лондонцям буде дуже складно ловити Аякс. Грамотний рух Сона в лінії атаки – одна з головних проблем для амстердамської сенсації, однак лише на один матч.

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