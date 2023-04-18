Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що його команді не варто зважати на бійку між гравцями Баварії Садьйо Мане та Лероєм Сане.

"Звичайно, іноді такі конфлікти потрібні, щоб згуртувати команду, я в цьому впевнений. Це буде не слабке місце проти нас, а сила!

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Я дуже добре знаю цей клуб, добре уявляю їхню ситуацію перед матчем із Манчестер Сіті. Якби я був на іншому боці, і ми програли 0:3, а потім ще й не виграли у Хоффенхайма, на додачу ще були якісь конфлікти, то команда сказала б, що це для нас фінал – ми маємо зібратися і знаємо, що робити", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, зірки Баварії побилися в роздягальні після першого чвертьфіналу з Манчестер Сіті, в якому мюнхенці поступилися з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться 19 квітня.

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