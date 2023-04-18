Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что его команде не стоит обращать внимание на драку между игроками Баварии Садио Мане и Лероем Сане.

"Конечно, иногда такие конфликты нужны, чтобы сплотить команду, я в этом уверен. Это будет не слабое место против нас, а сила!

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Я очень хорошо знаю этот клуб, хорошо представляю их ситуацию перед матчем с Манчестером Сити. Если бы я был на другой стороне, и мы проиграли 0:3, а потом еще и не выиграли у Хоффенхайма, вдобавок были какие-то конфликты, то команда сказала бы, что это для нас финал – мы должны собраться и знаем, что делать", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, звезды Баварии подрались в раздевалке после первого четвертьфинала с Манчестер Сити, в котором мюнхенцы уступили со счетом 0:3. Ответный матч состоится 19 апреля.

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