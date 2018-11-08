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Зінченко – про розгром Шахтаря: Приємно обіграти свою колишню команду з таким рахунком

10:40 168 Читать на русском
Зінченко – про розгром Шахтаря: Приємно обіграти свою колишню команду з таким рахунком
Олександр Зінченко та Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від перемоги над Шахтарем (0:6) у Лізі чемпіонів.

"Завжди приємно обіграти свою колишню команду з таким рахунком, але я буду бажати Шахтарю всього найкращого. Це футбол. Наша лінія атаки зіграла добре, і реалізація була на дуже високому рівні.

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Зіграти проти Шахтаря – моя мрія з тих пір, коли я пішов з цієї команди. Було непросто налаштуватися на гру, для мене вона була особлива. Після матчу я підтримав хлопців, тому що шанси ще є. Я бажаю їм успіхів.

Які мої подальші шанси в Ман Сіті? Поки я буду відчувати довіру з боку тренерського штабу, я буду грати тут. Все залежить від мене, праця завжди оплачується. Якщо щодня наполегливо працювати – успіх неминучий. Подивимося, що буде в майбутньому, ніколи не знаєш, що буде завтра", – цитує Зінченка телеканал Футбол 1.

Після перемоги над Шахтарем Сіті гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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