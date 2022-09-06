"Чи зможе Холанд стати суперником Роналду та Мессі в Лізі чемпіонів? Всі гравці намагаються зробити нас кращими, інакше це немає сенсу. Це допомагає нам вигравати титули. Якщо будемо покладатися лише на плечі Холанда, ми не виграємо Лігу чемпіонів. Ми намагаємося створювати для нього моменти, щоб забивати голи.

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Манчестер Сіті переконав його приїхати сюди, відчували, що у нас не так багато нападників. Він намагається увійти в нашу систему гри, добре опускається в захист, як Хуліан Альварес та інші гравці. Розумію, що всі говорять про Ерлінга, але в мене є ще 3-5 нових гравців, і важливо, щоб вони всі вписались.

Ми не виграємо лише завдяки Холанду і не програємо лише через нього. Він має особливі якості і може вирішити деякі проблеми. Якщо ми не будемо грати добре, ми не виграємо матчі", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Нагадаємо, Холанд лише цього літа приєднався до Манчестер Сіті та вже прекрасно зарекомендував себе в АПЛ, забивши 10 голів у 6 поєдинках.

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