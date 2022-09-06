"Сможет ли Холанд стать соперником Роналду и Месси в Лиге чемпионов? Все игроки пытаются сделать нас лучше, иначе это бессмысленно. Это помогает нам выигрывать титулы. Если будем полагаться только на плечи Холланда, мы не выиграем Лигу чемпионов. Мы стараемся создавать для него моменты, чтобы забивать голы.

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Манчестер Сити убедил его приехать сюда, ощущаем, что у нас не так много нападающих. Он пытается войти в нашу систему игры, хорошо опускается в защиту как Хулиан Альварес и другие игроки. Понимаю, что все говорят об Эрлинге, но у меня еще есть 3-5 новых игроков, и важно, чтобы они все вписались.

Мы не выигрываем только благодаря Холанду и не проигрываем только из-за него. Он обладает особыми качествами и может решить некоторые проблемы. Если мы не будем играть хорошо, мы не выиграем матчи", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, Холанд только этим летом присоединился к Манчестеру Сити и уже прекрасно зарекомендовал себя в АПЛ, забив 10 голов в 6 поединках.

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