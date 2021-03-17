"Гарний виступ, ми з самого початку контролювали гру. Це непростий турнір, але все для нас стало простіше після двох голів – всі були на потрібних позиціях, швидко рухали м'яч. У нас багато умілих гравців на кшталт Філа Фодена, Бернарду Сілви, які дуже нам допомагають. Але в цілому всі працюють на благо команди, і ми раді виходу в чвертьфінал.

Манчестер Сіті – Борусія М – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми пропустили лише гол в цій Лізі Чемпіонів – від Порту. Це вражає. Для команди це величезний крок вперед. Багато рухаються всі, не тільки форварди. Важливо розуміти, що з м'ячем ми і захищаємося. Коли його втрачаємо – треба діяти агресивно. Зараз всі команди, враховуючи рівень, здатні покарати тебе.

Після паузи на матчі збірних у нас буде час подумати. Якість гри все вища з кожним разом, і я сподіваюся, що такий підхід і збережеться. Я завжди думаю, що той, хто проходить далі, робить це заслужено. Ми постараємося грати добре і подивимося, до чого це призведе.

Зараз всі здорові, тому ми можемо дозволити собі ротацію 6-7 чоловік. Треба бути свіжими, якщо хочеться боротися за трофеї в різних турнірах. Сезони дуже довгі, а у нас із жовтня не було жодного тижня без ігор", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вдруге обіграв Борусію М (2:0) у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вийшов до наступного раунду.

Зінченко – у чвертьфіналі Ліги чемпіонів! Манчестер Сіті переміг Борусію М, забивши пару красивих голів