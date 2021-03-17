"Хорошее выступление, мы с самого начала контролировали игру. Это непростой турнир, но все для нас стало проще после двух голов – все были на нужных позициях, быстро двигали мяч. У нас много умелых игроков вроде Фила Фодена, Бернарду Силвы, которые очень нам помогают. Но в целом все работают на благо команды, и мы рады выходу в четвертьфинал.

Манчестер Сити – Боруссия М – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы пропустили только гол в этой Лиге Чемпионов – от Порту. Это впечатляет. Для команды это огромный шаг вперед. Много двигаются все, не только форварды. Важно понимать, что с мячом мы и защищаемся. Когда его теряем – надо действовать агрессивно. Сейчас все команды, учитывая уровень, способны наказать тебя.

После паузы на матчи сборных у нас будет время подумать. Качество игры все выше с каждым разом, и я надеюсь, что такой подход и сохранится. Я всегда думаю, что тот, кто проходит дальше, делает это заслуженно. Мы постараемся играть хорошо и посмотрим, к чему это приведет.

Сейчас все здоровы, поэтому мы можем позволить себе ротацию 6-7 игроков. Надо быть свежими, если хочется бороться за трофеи в различных турнирах. Сезоны очень длинные, а у нас с октября не было ни одной недели без игр", – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, Манчестер Сити второй раз обыграл Боруссию М (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.

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