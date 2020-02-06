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Гвардиола попытался успокоить фанов Манчестер Сити относительно победы в Лиге чемпионов

11:31 51 Читати українською
Гвардиола попытался успокоить фанов Манчестер Сити относительно победы в Лиге чемпионов
Хосеп Гвардиола / Vanguard News

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола начинает терять уверенность, что его команда способна завоевать главный клубный трофей.

"Манчестер Сити был клубом, который в течение десятилетия просто пытался остаться в английской Премьер-лиге, но внезапно его купили люди из Абу-Даби. Затем был резкий скачок и четыре чемпионства за десять лет.

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Единственное, чего нет в Сити, – титула Лиги чемпионов. Абсолютно нормально, что болельщики просят выиграть этот турнир. Это даже хорошо. Я попробую, если не в этом году, то в следующем. Но конец света не наступит, если этого не случится", – цитирует Гвардиолу Post United.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Сити почти потерял шансы на триуфм, отставая от Ливерпуля на 22 очка, а в плей-офф ЛЧ на Зинченко и компанию ожидает встреча с Реалом.

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Лига чемпионов Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити
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