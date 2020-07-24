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Гвардіола розраховує на всіх гравців Манчестер Сіті перед Реалом – проблеми лише у конкурента Зінченка

18:35 - Читать на русском
Гвардіола розраховує на всіх гравців Манчестер Сіті перед Реалом – проблеми лише у конкурента Зінченка
Зінченко та Гвардіола / Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений кадровою ситуацією за два тижні до матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Реала.

 

"Я думаю, що проти Реала все буде гаразд. Менді дискваліфікований (у конкурента Зінченка перебір жовтих – прим.), але інші будуть в хорошій формі, і я думаю, що через два тижні, якщо не станеться катастрофи на тренуваннях, всі будуть в хорошій формі, і ми збираємося розраховувати на всіх хлопців в цій грі.

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Ми хочемо правильно підготуватися до Реала. Гра з Норвічем, і тренування упродовж найближчого тижня будуть тим, на чому я орієнтуватимуся перед Реалом. Кожна гра буде іспитом для мене, щоб побачити, хто готовий до цього", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться 7 серпня. У першій грі "містяни" здобули перемогу з рахунком 2:1.

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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Реал Мадрид Бенжамен Бенжамен Менді
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